Инсайдер под ником Experience More на своей страничке в соцсети Weibo поделился новыми подробностями о смартфоне Xiaomi 14 Ultra в преддверии анонса

Инсайдер под псевдонимом Experience More поделился важными деталями о грядущем смартфоне Xiaomi 14 Ultra на своей странице в социальной сети Weibo. Согласно его сообщению, устройство будет представлено в трех конфигурациях: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Кроме того, также упомянута специальная версия Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition с памятью 16 ГБ и 1 ТБ.

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Одной из ключевых особенностей смартфона является 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3, а операционная система - Android 14 с оболочкой HyperOS. Аккумулятор ёмкостью 5300 мАч будет поддерживать быструю проводную зарядку до 90 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

Смартфон будет оборудован мощной камерной системой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения и переменной апертурой. Также присутствуют сверхширокоугольный объектив, телеобъектив с оптической стабилизацией и датчик перископа с 5-кратным зумом, каждый с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп для селфи и видеозвонков.

Относительно стоимости, версия с 16 ГБ + 1 ТБ памяти оценивается примерно в $1008, в то время как Titanium Edition будет стоить на $70 дороже. Официальный анонс ожидается 22 февраля на местном рынке, а мировой анонс намечен на 25 февраля. Эти характеристики делают Xiaomi 14 Ultra одним из самых ожидаемых устройств этого года.