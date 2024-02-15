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Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ и ведущая инвестиционная компания АФК «Система» заявили о начале стратегического сотрудничества, направленного на разработку и внедрение водородного транспорта. Этот шаг ставит под сомнение традиционные подходы к мобильности, предлагая эффективное и экологически чистое решение для будущего.
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КАМАЗ и АФК «Система» совместно работают над созданием грузовых автомобилей, складской техники и водного транспорта, использующих водород как источник энергии. Это включает разработку не только самих транспортных средств, но и создание соответствующей инфраструктуры, включая сеть заправочных станций.
Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков подчеркнул, что водородная энергетика представляет собой экологически чистое топливо, способное снизить вредные выбросы в атмосферу и улучшить состояние окружающей среды.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин выразил уверенность в успехе совместного проекта, отметив, что сотрудничество с АФК «Система» позволит расширить возможности внедрения водородных технологий в различные сферы промышленности. Он также подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для работы в области водородного транспорта.
Эксперты отмечают, что данное соглашение представляет собой значимый шаг в развитии экологически чистого транспорта в России. Ожидается, что совместные усилия двух крупнейших игроков на рынке промышленности приведут к созданию инновационных решений, способствующих не только сокращению вредных выбросов, но и стимулирующих экономический рост страны.
Начало работы над водородным транспортом свидетельствует о стремлении российских компаний к внедрению передовых технологий и заботе о будущем экологической безопасности.