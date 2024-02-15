Инсайдеры «откопали» патентную заявку Samsung, в которой описан складной смартфон — предположительно ещё не анонсированный Galaxy Z Fold6

По данным, полученным из утечек патентных заявок, Samsung активно работает над новым складным смартфоном, который предположительно назовут Galaxy Z Fold6. Заявка была подана в Управление по патентам и товарным знакам США и содержит подробные схемы и описания механизма шарнира, который предположительно будет использоваться в устройстве.

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Из анализа изображений в патентной заявке становится ясно, что новая модель Galaxy Z Fold6 будет значительно крупнее своего предшественника, Galaxy Z Fold5. В сложенном виде устройство будет занимать больше места, а в развернутом — обещает обширную рабочую площадь. Также отмечается возможное изменение соотношения сторон дисплея, что придаст устройству более широкий и внушительный вид, аналогично Google Pixel Fold.

Представители компании Samsung воздерживаются от комментариев по поводу утечек и инсайдерской информации, оставаясь верными своей стратегии нераскрытия деталей о предстоящих продуктах.

В ожидании официального анонса, остается только гадать, какие еще инновации принесет с собой новая модель складного смартфона от Samsung. Пользователи и индустрия с нетерпением ждут дальнейших подробностей о Galaxy Z Fold6 и его возможных особенностях.