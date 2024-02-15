В конце 2023 года хакеры «слили» в сеть документы и наработки студии Insomniac Games. Предприимчивые геймеры решили на их основе сделать неофициальный PC-порт Marvel’s Spider-Man 2

Предприимчивые геймеры продемонстрировали значительные достижения в создании неофициального PC-порта игры Marvel’s Spider-Man 2, основанного на утекших документах и наработках студии Insomniac Games.

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За последние два месяца геймеры сумели значительно продвинуться в разработке порта, достигнув полной проходимости игры и минимизируя количество визуальных багов. Проект также уже включает в себя режим New Game +, что вызывает удивление, учитывая что официальный релиз данного режима для консольной версии игры запланирован лишь на март.





Несмотря на отсутствие официального подтверждения о выпуске PC-версии Marvel’s Spider-Man 2 со стороны Insomniac Games, проект упоминается в «слитых» документах. Это позволяет геймерам надеяться на получение качественной PC-версии в будущем.

Хотя успех неофициального порта вызывает оптимизм, официальная поддержка PC-версии Marvel’s Spider-Man 2 все еще остается вопросом для Insomniac Games. Возможно, успех данного проекта ускорит решение официального выпуска PC-версии.

В целом, неофициальный PC-порт Marvel’s Spider-Man 2 представляет собой впечатляющий пример преданности и силы сообщества геймеров, а также подтверждение потенциальной востребованности игры на платформе ПК.