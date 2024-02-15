Компания MSI выпустила мини-ПК Cubi N ADL с процессором Intel в корпусе без вентиляторов. Его позиционируют как устройство для корпоративного использования, поэтому новинка соответствует требованиям стандарта MIL-STD-1916 и рассчитана на бесперебойную круглосуточную работу

MSI, мировой лидер в области производства компьютерных компонентов и устройств, анонсировала выпуск своего последнего инновационного продукта - мини-ПК Cubi N ADL. Ориентированный на корпоративный сектор, этот компактный ультрапортативный компьютер сочетает в себе невероятную производительность и надежность для бесперебойной работы.

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Внешне Cubi N ADL привлекает внимание своим миниатюрным корпусом объемом 0,66 литра и весом всего 540 граммов, что делает его идеальным решением для офисов с ограниченным пространством. Внутри этого небольшого корпуса находится четырёхъядерный процессор Intel Processor N200 или N100 с низким TDP 6 Вт и встроенной графикой Intel UHD.

Одной из ключевых особенностей Cubi N ADL является его способность одновременно подключаться к трем мониторам с помощью разнообразных портов, таких как USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.3. Кроме того, наличие аудиоразъема, двух портов Ethernet и различных USB-портов делает этот мини-ПК весьма гибким в использовании.

Покупатели могут наслаждаться максимальным объёмом оперативной памяти до 16 ГБ DDR4-3200, установленной в единственный слот SO-DIMM. Накопитель также можно заменить благодаря наличию слота М.2 NVMe PCIe Gen3 x2. Безопасность данных обеспечивается модулем TPM 2.0, а крепление VESA 100x100 позволяет легко установить Cubi N ADL на заднюю стенку монитора.

Одним из ключевых преимуществ нового продукта является его соответствие стандарту MIL-STD-1916, гарантирующему высокую степень надежности и долговечности. MSI заявляет, что ресурс Cubi N ADL составляет впечатляющие 246 000 часов бесперебойной работы в режиме 24/7.

Cubi N ADL доступен исключительно для корпоративных клиентов, и цена на данный продукт доступна по запросу. Он представляет собой качественное решение для офисов и предприятий, стремящихся к максимальной производительности и надежности в своей рабочей среде.