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Nata15
«Google Карты» получат обновлённый интерфейс
Он призван упростить взаимодействие пользователя с сервисом, сделав упор на информативности

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Компания Google начала тестировать обновлённый дизайн своего фирменного приложения Google Карты, нацеленного на упрощение взаимодействия пользователей с сервисом. Новая версия интерфейса предлагает ряд изменений, направленных на повышение информативности и удобства использования.

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Один из ключевых аспектов изменений касается окна выбора локации: оно теперь имеет скруглённые углы и не занимает весь экран при разворачивании. Экранные кнопки "Поделиться" и "Закрыть" также были переработаны в новом дизайне.

Начальная и конечная точки маршрута отображаются в плавающем поле, а не привязаны к верхней части экрана, что делает интерфейс более понятным и удобным для пользователей. Кнопки выбора режимов передвижения (автомобиль, ходьба и др.) были перемещены на нижнюю панель, что упрощает просмотр предполагаемого времени прибытия для каждого варианта.

Развёрнутая нижняя карточка теперь не занимает весь экран, однако по-прежнему предоставляет пошаговые инструкции и информацию о дорожном движении, обеспечивая пользователя необходимыми данными без перегрузки экрана.

Кроме того, Google внесла изменения в цветовую гамму карт, что придало им свежий вид. Новый дизайн находится на стадии тестирования, и пока не объявлена дата его развертывания для всех пользователей. Однако уже доступны первые скриншоты, показывающие возможности обновлённой версии Google Карты, что вызывает интерес у пользователей ожидать его выхода.

#новости #техника
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