Марсоход Perseverance сфотографировал Ingenuity 4 февраля во время одного из обходов кратера Езеро

Марсоход Perseverance, активно исследующий поверхность Красной планеты, зафиксировал необычное событие. Он сделал фотографию вертолёта Ingenuity, который находится в состоянии бездействия после неудачного полёта две недели назад.

Ingenuity, ставший первым воздушным аппаратом, совершившим полёт на другой планете, приземлился на Марс в феврале 2021 года. Его задача включала выполнение разведывательных миссий и обеспечение данных для будущих исследований.

реклама

Однако, в январе 2024 года Ingenuity столкнулся с проблемой, повредив одну из лопастей во время полёта. Этот инцидент стал причиной для завершения его исследовательской миссии.

Несмотря на это, заместитель директора программы исследования Марса NASA Тиффани Морган отметила важность Ingenuity в истории исследований Марса. За три года работы на Красной планете Ingenuity выполнил 72 полёта, проложив путь для будущих воздушных миссий.

Таким образом, хотя миссия Ingenuity завершилась неудачей, её вклад останется значимым для будущих исследований планеты.