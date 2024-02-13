Учёные из Университета Висконсина с помощью новой техники трёхмерной печати сумели создать тканевые клетки мозга, впоследствии ставшие нейронами

Группа ученых из Университета Висконсина объявила о революционном прорыве в области биотехнологии, представив новую технику трехмерной печати, которая позволяет создавать искусственные ткани мозга, способные расти и функционировать подобно естественным нейронам. Этот важный шаг в области нейробиологии обещает перевернуть наши представления о стволовых клетках, а также открыть новые перспективы в лечении неврологических и психиатрических расстройств.

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В рамках исследования, проведенного научно-исследовательским институтом (НИИ) при университете, были напечатаны кортикальные и ткани полосатого тела мозга с использованием гидрогеля фибрина. Эти искусственные ткани обладали нужной плотностью, способной обеспечить нейронам свободный рост и функционирование внутри состава. Использование метода горизонтальной печати позволило эффективнее снабжать тонкие слои нервной ткани кислородом и питательными веществами.

Один из ведущих авторов исследования, профессор неврологии Юаньвэй Ян, подчеркнул, что даже при печати клеток из разных частей мозга, они способны связываться друг с другом особым образом, что является ключевым моментом для дальнейшего изучения нейробиологических процессов.

Согласно заявлению профессора неврологии Су-Чун Чжана, исследование открывает новые горизонты в понимании биологии стволовых клеток, нейробиологии, а также механизмов развития неврологических и психиатрических расстройств. Этот значимый научный прогресс обещает революционизировать подход к лечению таких заболеваний, предоставляя новые инструменты для исследования и терапии.



