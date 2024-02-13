Геймеры с нетерпением ждут релиза Grand Theft Auto VI, пытаясь отыскать точную дату релиза в пикселях промоартов и трейлера. Но на этот раз в гадалку решил сыграть сам глава студии Ubisoft

Ив Гиймо, глава студии Ubisoft, поделился своими размышлениями относительно долгожданного релиза Grand Theft Auto VI в свежем отчете перед инвесторами. В своих замечаниях Гиймо высказал мнение, что игра, вероятно, увидит свет после марта 2025 года. Это предположение основано на наблюдениях за предыдущими релизами Rockstar, которые обычно происходили в период с конца сентября по декабрь.

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Вместо того чтобы рассматривать релиз GTA VI как конкуренцию, Гиймо утверждает, что это может стать стимулом для индустрии в целом. По его мнению, такая крупная игра может привлечь множество игроков, возвращая в индустрию ветеранов и привлекая новых участников. Это, в свою очередь, может способствовать увеличению продаж других игровых проектов.

Отметим, что официальный релиз GTA VI запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на консолях PlayStation и Xbox, хотя дата выхода на ПК пока остается неизвестной.

Экспертное мнение Ива Гиймо отражает интересную динамику в индустрии игр и возможные влияния крупных релизов на рынок. Время покажет, какие изменения принесет долгожданная GTA VI и какие новые возможности откроет она для игроков и разработчиков.