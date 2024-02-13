Исследователи из Пекинского института общего искусственного интеллекта представили необычную разработку — первого в мире виртуального ребёнка на основе искусственного интеллекта

Исследователи из Пекинского института общего искусственного интеллекта представили миру новаторскую разработку: первого в мире виртуального ребёнка на основе искусственного интеллекта.

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Названный Tong Tong, этот уникальный ИИ-аватар представляет собой значительный шаг вперёд в развитии универсального агента искусственного интеллекта (AGI), предполагая создание машины способной мыслить и рассуждать на уровне с человеком.

Презентация Tong Tong вызвала оживлённый интерес со стороны общественности. В ходе демонстрации, Tong Tong продемонстрировал поведение и способности, сравнимые с детьми трёх- или четырёхлетнего возраста. Способность аватара самостоятельно ставить себе задачи и их решать, вызвала восхищение исследователей.

Отличительной чертой Tong Tong является его способность к автономному обучению и самостоятельному восприятию окружающей среды. Исследователи утверждают, что Tong Tong обладает собственными эмоциями и интеллектом, что делает его ближе к реальному человеческому восприятию.

Одной из ключевых целей проекта был переход от простой имитации к независимому рассуждению, основанному на ценностях и причинах. В рамках этой цели Tong Tong прошёл сложный тест, оценивающий его способности в области зрения, языка, познания, движения и обучения. Этот тест включал в себя более 150 задач, покрывая широкий спектр физиологических, эмоциональных, социальных и групповых характеристик.

Создание Tong Tong представляет собой значимый прогресс в области искусственного интеллекта и открывает новые горизонты для развития автономных систем. Этот виртуальный ребёнок становится основой для дальнейших исследований и возможностей использования в различных сферах, от образования до помощи в быту.