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Nata15
Робот-курьер врезался в машину и сразу скрылся с места ДТП
Робот врезался в дверцу машины, после чего уехал с места происшествия как ни в чём не бывало

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В центре Хельсинки произошел необычный инцидент, связанный с участием робота-доставщика, принадлежащего сети продуктовых магазинов S Group. Очевидец стал случайным свидетелем ДТП, в котором робот-доставщик столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего уехал с места происшествия.

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Согласно словам очевидца, робот двигался по тротуару, когда внезапно начал скатываться в сторону и столкнулся с машиной. В результате происшествия на дверце автомобиля осталась царапина, а робот оказался неспособен продолжить свое движение самостоятельно.

Доброжелательный прохожий вернул робота на тротуар, после чего тот продолжил свой путь, покидая место происшествия. Очевидец проинформировал соответвующую службу о произошедшем, после чего полиция совместно с представителями S Group начала расследование инцидента.

Предварительно предполагается, что причиной ДТП могла стать скользкая поверхность тротуара из-за наличия льда. Этот случай является первым в своем роде и вызывает вопросы о безопасности движения роботов-доставщиков по городским улицам.

Представители S Group отказались комментировать произошедшее до завершения расследования. Ожидается, что вопросы о безопасности и регулировании движения роботов-доставщиков станут объектом повестки дня для городских властей и компаний, занимающихся разработкой и использованием автономных технологий доставки.

#новости #техника
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