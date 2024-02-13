Обычно Sony выпускает свои игры на PC с большим опозданием. Helldivers II в этом плане оказалась своеобразной пробой пера — 8 февраля кооперативный экшен вышел одновременно на PlayStation и в Steam

8 февраля 2024 года стал знаковым днем для геймеров по всему миру, когда компания Sony Interactive Entertainment выпустила свою долгожданную игру Helldivers II одновременно на PlayStation и в магазине Steam для ПК. Этот релиз порадовал многих фанатов, ожидавших нового проекта от создателей оригинальной Helldivers.

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Игра сразу же привлекла внимание игрового сообщества, установив новый рекорд для PC-версий хитов PlayStation: за первые сутки пиковый онлайн составил впечатляющие 81 840 одновременных игроков. Этот показатель превзошел даже предыдущего рекордсмена, God of War (2018), который на запуске привлек внимание 73 тысяч человек.

Однако, несмотря на восторженный прием игры сообществом, Helldivers II столкнулась с некоторыми проблемами на старте. В обзорах игры в цифровом магазине Valve геймеры высказали некоторые негативные моменты, такие как проблемы с серверами, технические ошибки (вылеты, баги, проблемы с мышью) и недостатки в оптимизации. Некоторые также высказали разочарование из-за отсутствия поддержки технологий DLSS и FSR, а также из-за наличия микротранзакций, которые игроки считают навязчивыми.

Однако, разработчики продолжают работать над улучшением игрового процесса, и фанаты надеются, что патчи и обновления помогут исправить выявленные проблемы. Несмотря на некоторые технические недоработки, Helldivers II продолжает привлекать внимание геймеров своим захватывающим кооперативным геймплеем и интенсивными боями.