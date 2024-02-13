Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Helldivers II стала самым успешным релизом Sony в Steam
Обычно Sony выпускает свои игры на PC с большим опозданием. Helldivers II в этом плане оказалась своеобразной пробой пера — 8 февраля кооперативный экшен вышел одновременно на PlayStation и в Steam

реклама

8 февраля 2024 года стал знаковым днем для геймеров по всему миру, когда компания Sony Interactive Entertainment выпустила свою долгожданную игру Helldivers II одновременно на PlayStation и в магазине Steam для ПК. Этот релиз порадовал многих фанатов, ожидавших нового проекта от создателей оригинальной Helldivers.

реклама

Игра сразу же привлекла внимание игрового сообщества, установив новый рекорд для PC-версий хитов PlayStation: за первые сутки пиковый онлайн составил впечатляющие 81 840 одновременных игроков. Этот показатель превзошел даже предыдущего рекордсмена, God of War (2018), который на запуске привлек внимание 73 тысяч человек.

Однако, несмотря на восторженный прием игры сообществом, Helldivers II столкнулась с некоторыми проблемами на старте. В обзорах игры в цифровом магазине Valve геймеры высказали некоторые негативные моменты, такие как проблемы с серверами, технические ошибки (вылеты, баги, проблемы с мышью) и недостатки в оптимизации. Некоторые также высказали разочарование из-за отсутствия поддержки технологий DLSS и FSR, а также из-за наличия микротранзакций, которые игроки считают навязчивыми.

Однако, разработчики продолжают работать над улучшением игрового процесса, и фанаты надеются, что патчи и обновления помогут исправить выявленные проблемы. Несмотря на некоторые технические недоработки, Helldivers II продолжает привлекать внимание геймеров своим захватывающим кооперативным геймплеем и интенсивными боями.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
4
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
7
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
8
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
6
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
1
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
4
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
ИИ-стартап KoBold Metals обнаружил масштабные запасы меди в Замбии
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
319
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
130
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
9
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
10
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
4

Сейчас обсуждают

Владислав Нижник
16:38
Впервые имею дело с виделкартами AMD, а именно 7900xt За 3 месяца использования у меня не было ни одной проблемы, в пике 65-70° Очень боялся брать видеокарту от AMD, но теперь сомнения развелись. Тако...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Евгений Шрайнер
16:38
А, что ну давай скажи когда Харьков возьмут обосранец?
Риттер: Длина украинской границы станет меньше, так как Харьков и другие города будут потеряны
glavhyilo
16:38
саня-катафалк и будет своих колоть 15:08 13.02.2024 Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово.
"Военная хроника": ВС РФ выбрали идеальный тайминг и поразили крупное построение ВСУ в Селидово
Лев корл
16:33
А главное? Примерная стоимость Хотя бы в юанях
На MWC 2024 ожидается анонс Tecno Pova 6 Pro с увеличенным объемом оперативной памяти
Дмитрий Зяблов
16:32
Риттер: Длина украинской границы станет меньше, так как Харьков и другие города будут потеряны
si-cat
16:31
"..в ближайшие годы будет стремительно расти спрос на персональные компьютеры с нативной поддержкой искусственного интеллекта. Уже в ближайшие несколько лет на них будет приходиться более половины от ...
Эксперты ожидают 4-кратного роста поставок компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта
Дмитрий Зяблов
16:30
Откуда у вас таурсы и бульдозеры цеппелины? Вы ж голодранцы, у вас своего нихрена нету, кроме говна на улицах кукуева.
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
Manager
16:30
Не понял почему сейчас такой вывод по AMD. 15-6 лет назад AMD действительно проигрывал по многим показателям. В 2009 я как раз перешёл с AMD X2 6400+ на Intel Core2 Quad 9550. Но в 2019 году я помен...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Генерал Обмета
16:30
Я брал полтора месяца назад RX 7900 XT за 87000,и это по скидке,через две недели она стала почти 95к
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti подешевела до $699, сравнявшись с ценой Radeon RX 7900 XT
Дмитрий Зяблов
16:26
Как ваши из Абхазии и Южной Осетии сверкая пятками в 2008? Дак такого не будет.
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем