Фрицченс Фриц, большой любитель изучать всевозможные процессоры под микроскопом, сделал внезапное открытие при подробном знакомстве с AMD Athlon K7, выпущенным ещё в прошлом тысячелетии

Исследователь Фрицченс Фриц, занимающийся изучением микросхем под микроскопом, обнаружил захватывающую деталь на кристалле старейшего процессора AMD Athlon K7, выпущенного в 1999 году. Этот процессор все еще продолжает удивлять своими секретами.

реклама

В одном из углов кристалла Фриц обнаружил мельчайшие изображения - карту штата Техас и выстреливающий револьвер. Эта неожиданная находка вызывает вопросы о ее происхождении и намекает на таинственные мотивы разработчиков.

AMD Athlon K7 оставил свой след в истории компании, представляя собой революционный процессор своего времени. Работающий на частоте 600 МГц и выполненный по 250-нм техпроцессу, он достигал уровня производительности, сопоставимого с чипами от Intel, а в некоторых случаях даже превосходил их. Это подтверждается тем, что Athlon K7 позволял запускать игры, такие как Quake III, с частотой около 120 fps, что было впечатляющим достижением для того времени.

Хотя тайна пасхалки на процессоре AMD Athlon K7, вероятно, никогда не будет полностью разгадана, она продолжает вызывать интерес и восхищение у исследователей, подчеркивая значимость этого процессора в истории компьютерных технологий.