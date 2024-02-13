В базе данных Geekbench был обнаружен новый смартфон Google Pixel с кодовым названием Tokay

В базе данных Geekbench обнаружена информация о новом смартфоне от Google, кодовое название которого - "Tokay". Это устройство представляет следующее поколение линейки Pixel 9 и оснащено новейшим процессором Google Tensor G4.

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Согласно полученным данным, Google Tensor G4 представляет собой восьмиядерный процессор, включающий одно ядро Cortex X4/X5 с частотой 3,1 ГГц, три ядра Cortex A7xx с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex A5xx с частотой 1,96 ГГц. Для обработки графики используется GPU ARM Mali-G715.

Производительность устройства была протестирована в Geekbench, где новый Google Pixel 9 с Tensor G4 набрал впечатляющие результаты. В однопоточном тесте смартфон достиг 1082 баллов, а в многопоточном - 3121 балл.

Помимо процессора Tensor G4, известно, что смартфон работает на операционной системе Android 14 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на отсутствие дополнительных технических деталей о смартфоне, известно, что Google готовит к выходу линейку смартфонов Pixel 9, включая базовую модель и ее Pro-версию, оба на базе процессора Tensor G4. Также сообщается, что этот процессор будет использоваться в смартфоне складного формата Google Fold 2.

Ожидается, что новый Google Pixel 9 с процессором Tensor G4 привлечет внимание пользователей благодаря высокой производительности и инновационным возможностям, характерным для устройств линейки Pixel.