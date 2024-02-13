Разработчики браузера Brave, созданного с упором на конфиденциальность, анонсировали выпуск нативной версии для Windows-компьютеров на базе процессоров с ARM-архитектурой. Это должно повысить их производительность и энергоэффективность

Разработчики браузера Brave, фокусирующегося на конфиденциальности пользователей, объявили о выпуске нативной версии приложения для компьютеров под управлением операционной системы Windows и оборудованных ARM-процессорами. Этот шаг направлен на повышение производительности и энергоэффективности браузера.

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Обычно устройства на базе ARM-архитектуры испытывают затруднения при запуске приложений из-за необходимости эмуляции, что ведет к дополнительной нагрузке на систему. Создание нативной версии позволяет избежать этой проблемы, обеспечивая более высокую совместимость, скорость работы и снижение энергопотребления, что особенно важно для владельцев ноутбуков.

Среди ключевых особенностей браузера Brave, разработчики выделяют встроенную блокировку рекламы и отслеживающих механизмов, безопасный и приватный поиск, а также встроенный VPN, обеспечивающий доступ к заблокированным ресурсам и повышение конфиденциальности в сети.

Браузер Brave можно скачать с официального сайта, Microsoft Store или GitHub. Этот шаг следует за выпуском ARM-версий браузеров Mozilla Firefox и Microsoft Edge, а в скором времени ожидается, что к этому списку присоединится Google Chrome. Предполагается, что компании готовятся к росту числа компьютеров на базе ARM-чипов под управлением Windows.