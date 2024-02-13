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Разработчики браузера Brave, фокусирующегося на конфиденциальности пользователей, объявили о выпуске нативной версии приложения для компьютеров под управлением операционной системы Windows и оборудованных ARM-процессорами. Этот шаг направлен на повышение производительности и энергоэффективности браузера.
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Обычно устройства на базе ARM-архитектуры испытывают затруднения при запуске приложений из-за необходимости эмуляции, что ведет к дополнительной нагрузке на систему. Создание нативной версии позволяет избежать этой проблемы, обеспечивая более высокую совместимость, скорость работы и снижение энергопотребления, что особенно важно для владельцев ноутбуков.
Среди ключевых особенностей браузера Brave, разработчики выделяют встроенную блокировку рекламы и отслеживающих механизмов, безопасный и приватный поиск, а также встроенный VPN, обеспечивающий доступ к заблокированным ресурсам и повышение конфиденциальности в сети.
Браузер Brave можно скачать с официального сайта, Microsoft Store или GitHub. Этот шаг следует за выпуском ARM-версий браузеров Mozilla Firefox и Microsoft Edge, а в скором времени ожидается, что к этому списку присоединится Google Chrome. Предполагается, что компании готовятся к росту числа компьютеров на базе ARM-чипов под управлением Windows.