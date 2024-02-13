Недавно руководство китайской компании официально подтвердило скорый анонс флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra





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Китайская технологическая компания Xiaomi подтвердила, что в ближайшем будущем представит свой новейший флагманский смартфон — Xiaomi 14 Ultra. Недавно появившиеся утечки информации от двух авторитетных инсайдеров подтвердили некоторые детали ожидаемого устройства.

Согласно сообщениям Digital Chat Station и Йогеша Брара, Xiaomi 14 Ultra обещает привлечь внимание потребителей своими впечатляющими характеристиками. Устройство, по предполагаемым данным, будет оснащено 6,71-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечит высокое качество изображения и плавную работу интерфейса.

По словам инсайдеров, Xiaomi 14 Ultra будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит высокую производительность и эффективную работу устройства. Ожидается также, что смартфон будет оснащен многочисленными камерами, включая основную камеру на 50 Мп с дюймовым сенсором, а также ультраширокоугольную камеру и несколько телекамер.

Согласно утечкам, Xiaomi 14 Ultra также будет иметь аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, что обеспечит длительное время автономной работы и быструю зарядку. Кроме того, устройство будет обладать защитой от воды и пыли по стандарту IP68, что сделает его стойким к внешним воздействиям.

Пока что точная дата презентации Xiaomi 14 Ultra неизвестна, однако ожидается, что она состоится в ближайшие месяцы. Фанаты бренда с нетерпением ждут официального анонса, чтобы узнать больше о новом флагманском смартфоне от Xiaomi.