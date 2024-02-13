Аналитики исследовательской группы общественных интересов США (PIRG) опубликовали отчёт с говорящим названием Failing the Fix (2024). Он представляет собой рейтинг ремонтопригодности ноутбуков различных брендов

Аналитики исследовательской группы общественных интересов США (PIRG) представили свой последний отчёт, посвящённый ремонтопригодности ноутбуков различных брендов. Отчёт, названный "Failing the Fix (2024)", охватывает анализ 139 моделей портативных компьютеров, обращая особое внимание на доступность запасных частей, сложность разборки, а также политику обновления программного обеспечения и доступ к технической документации для ремонта.

реклама

Согласно результатам исследования, хромбуки разных брендов показали наихудшую ремонтопригодность, получив среднюю оценку в 6,3 балла из 10 возможных. Даже продление срока поддержки со стороны Google до 10 лет не смогло улучшить вердикт специалистов.

Однако настоящим разочарованием для многих стал факт, что ноутбуки Apple также оказались среди лидеров по низкой ремонтопригодности, получив оценку D (4 из 10 баллов). Этот результат подчёркивает продолжающуюся критику американского производителя за дизайнерские решения, затрудняющие возможность самостоятельного ремонта.

Среди более удачных моделей по ремонтопригодности оказались устройства от Lenovo, HP, Microsoft, DELL, а также некоторые модели Acer и ASUS. Последние выделяются лучшей доступностью запасных частей и более простой конструкцией для замены комплектующих.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом средний балл ремонтопригодности ноутбуков снизился с 7,5 до 7,3, что свидетельствует о постепенном усложнении конструкции портативных устройств. Это усложнение может оказать негативное влияние на возможность и стоимость ремонта для конечных пользователей.

Исследование PIRG подчёркивает важность прозрачности и доступности ремонта в процессе разработки и производства портативных устройств, а также необходимость дальнейшего совершенствования в этой области со стороны производителей.