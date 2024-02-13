Разработка пиратской MMO Skull & Bones уже давно стала больной темой для Ubisoft. В проект, который отложили бессчётное количество раз, мало кто верит — геймеры подозревают, что тайтл ждёт провал

Ubisoft, один из крупнейших мировых издателей видеоигр, подняла цену на свой долгострой проект Skull & Bones до $70, что вызвало оживленные обсуждения среди игрового сообщества.

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Ив Гиймо, генеральный директор Ubisoft, объяснил это решение на конференц-звонке после публикации финансового отчета компании. Гиймо утверждает, что Skull & Bones является проектом класса AAAA и его цена должна отражать престижность игры. Он выразил уверенность в том, что игроки смогут понять этот шаг, несмотря на увеличение цены, и добавил, что они не беспокоятся о возможном ограничении аудитории.

Skull & Bones, игра о пиратах и морских сражениях, находится в разработке уже много лет и неоднократно откладывалась. Однако наконец-то были намечены конкретные даты: открытое бета-тестирование началось 8 февраля, а релиз намечен на 16 февраля этого года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Несмотря на множество отложений и сомнения игрового сообщества в успехе проекта, решение Ubisoft о повышении цены на Skull & Bones вызывает интерес и обсуждения среди игроков.