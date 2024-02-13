Судя по информации, обнаруженной в новой тестовой сборке Windows 11, следующим обновлением операционной системы станет не Windows 12, а крупный патч 24H2 для текущей версии ОС

Microsoft подтвердила, что следующим обновлением операционной системы Windows 11 станет крупный патч 24H2, несмотря на ожидания об анонсе Windows 12. Новость об ожидаемых изменений была опубликована на официальном сайте компании.

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Одним из ключевых анонсов является внедрение поддержки команды sudo, популярной в семействе операционных систем Linux. Это даст пользователям возможность запускать программы с привилегиями других учетных записей, что может значительно упростить администрирование системы.

Дополнительные улучшения касаются области звуковых настроек. В новой сборке появится поддержка слуховых аппаратов с модулем Bluetooth LE Audio, предоставляя различные настройки звука, включая регулировку громкости окружающей среды и звуков ПК. Также компания обещает расширение возможностей ИИ-ассистента Copilot, позволяя пользователям быстрее обрабатывать текст и изображения.

Кроме того, обновление включает в себя улучшения в области Bluetooth настроек, предоставляя дополнительную информацию о подключенных устройствах и обновленную страницу свойств звука для аудиоустройств с поддержкой Bluetooth. Новые возможности также включают в себя автоматический запуск Copilot на широкоэкранных устройствах.

Среди других изменений, Microsoft сообщила о прекращении поддержки Mixed Reality в Windows 11, появлении возможности подключения к сети Wi-Fi с помощью QR-кода, обновленном расположении настройки управления цветом и новом значке энергосбережения для компьютеров без аккумулятора.

Пока дата выпуска обновления остается неизвестной, однако список обещанных изменений уже вызывает интерес у пользователей Windows 11.