В сети появились первые изображения новой модели ноутбука Lenovo. Он получит сразу два дисплея, один из которых окажется полностью прозрачным. Помимо дизайна, стала известна и ожидаемая дата премьеры необычного портативного ПК





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В мире портативных компьютеров ожидается революционное событие: Lenovo объявила о своей новой модели ноутбука ThinkBook, который обещает изменить представление о дизайне и функциональности. Одним из самых захватывающих аспектов нового устройства является наличие двух дисплеев, один из которых окажется полностью прозрачным.

Согласно утечкам информации, Lenovo ThinkBook будет оснащен главным прозрачным экраном с ультратонкими рамками, создавая впечатление полного погружения в контент. Второй дисплей, в свою очередь, будет полупрозрачным и будет занимать почти всю область топкейса, выполняя роль сенсорной клавиатуры с встроенным тачпадом. Это решение не только придает устройству современный и эстетичный вид, но и может улучшить пользовательский комфорт.

Помимо этого, на утечках изображений также видны порты USB Type-C, расположенные на левой грани корпуса, что говорит о современном подходе к подключению периферийных устройств.

Хотя дополнительной технической информации о новом ThinkBook на данный момент не раскрывается, сообщается, что Lenovo планирует анонсировать эту инновационную модель на технологической выставке MWC 2024. Это событие вызывает огромный интерес у технологического сообщества.







