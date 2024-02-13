Канадский стартап Brilliant Labs представил AR-очки Frame, во многом напоминающие обычный повседневный аксессуар

Brilliant Labs, канадский стартап, представил свою последнюю разработку - AR-очки Frame, которые обещают стать доступным и удобным аксессуаром для повседневного использования. Очки Frame отличаются от других продуктов на рынке своим сочетанием передовых технологий и приемлемой цены, что делает AR-технологии более доступными для широкой аудитории.

реклама

Одним из ключевых преимуществ очков Frame является их функциональность. Они оснащены проекционным дисплеем micro-OLED с разрешением 640x400 пикселей, который отображает текстовую информацию и изображения. Встроенный виртуальный помощник Noa позволяет пользователям распознавать изображения, выполнять переводы, задавать вопросы и получать ответы с использованием GPT-4, что делает их чем-то большим, чем просто очками с дисплеем.





Одним из самых привлекательных аспектов Frame является их доступная цена. По заявлению компании, новые AR-очки будут стоить в 10 раз дешевле, чем гарнитура Apple, при этом предлагая схожий набор функций. Это делает их более привлекательными для широкой аудитории потребителей.

Помимо своей функциональности и доступности, очки Frame обещают комфорт в использовании. С небольшим весом всего 39 граммов и парой аккумуляторов, обеспечивающих целый день автономной работы при умеренном использовании, они призваны обеспечить комфорт и удобство при длительном ношении.

Предварительные заказы на AR-очки Frame уже доступны, а первые поставки запланированы на апрель. В США новинка будет доступна в трёх цветовых вариантах корпуса: черном, сером и прозрачном, по цене $349.

Благодаря своей инновационной функциональности, доступной цене и удобству в использовании, AR-очки Frame от Brilliant Labs обещают стать одним из самых интересных продуктов в мире носимых устройств этого года.