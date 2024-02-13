Глава Hyundai France Лайонел Кио сообщил, что компания вскоре выпустит «ультрабюджетную» электрическую версию фирменного кроссовера Casper. Автомобильный портал Insideevs уже опубликовал ожидаемую цену будущей новинки и её известные характеристики





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Hyundai, ведущий мировой производитель автомобилей, объявил о выпуске электрической версии своего компактного кроссовера Casper. Генеральный директор Hyundai France, Лайонел Кио, подтвердил, что новая электрическая модель будет предложена по «ультрабюджетной» цене, что сделает ее одним из самых доступных электромобилей в Европе.

Ожидается, что электрическая версия Casper будет оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 300 км. Это предложение станет привлекательным вариантом для покупателей, ищущих доступные и экологически чистые автомобили.

Стоимость новой модели оценивается примерно в €20 000, что является значительно ниже, чем у большинства других электромобилей на европейском рынке. Это делает ее одним из самых доступных вариантов для тех, кто хочет перейти на электрический транспорт.

По словам представителей компании, электрический Hyundai Casper может поступить в продажу в третьем квартале 2024 года. Известно также, что порт для зарядки будет размещен в передней части автомобиля, хотя другие специфические изменения электрической версии пока не раскрыты.

Новая электрическая модель от Hyundai отражает стремление компании расширить свою линейку электромобилей и сделать их более доступными для широкой аудитории. Этот шаг подтверждает растущую тенденцию к переходу на электрический транспорт и усилия производителей автомобилей в этом направлении.