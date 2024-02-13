На официальном сайте Garmin засветилось упоминание умных часов Forerunner 165 — будущего преемника модели Forerunner 55, вышедшей почти три года назад

Garmin, мировой лидер в области инновационных технологий для активного образа жизни, готовится к выпуску своего последнего творения - умных часов Garmin Forerunner 165. Ожидается, что эти часы станут преемником популярной модели Forerunner 55 и привнесут ряд значительных улучшений и инноваций.

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Одной из ключевых особенностей новых часов будет 1,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390x390 пикселей. Это обещает яркие и четкие изображения, делая взгляд на экран еще более приятным и удобным.

Что касается автономной работы, Forerunner 165 обещает до 11 дней без подзарядки. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, что делает часы еще более удобными для ежедневного использования. Более того, в режиме GPS-навигации они проработают до 19 часов, а при использовании GNSS - до 17 часов.

Гаджет будет представлен в двух модификациях - стандартной версии и Forerunner 165 Music. Последняя получит встроенный накопитель на 4 ГБ для воспроизведения музыки через Bluetooth-наушники и модуль Wi-Fi для более удобной синхронизации данных.

Дополнительно, умным часам Forerunner 165 приписывают датчик Elevate V4 PPG для отслеживания частоты пульса, качества сна и уровня кислорода в крови (SpO2). Также они будут оснащены барометрическим высотомером с функцией определения номера этажа, на который поднялся пользователь.

Официальная информация о цене пока не представлена, однако по слухам, стандартная версия Forerunner 165 будет стоить около €280, в то время как "музыкальная" версия - около €330.

Новые умные часы Garmin Forerunner 165 ожидаются с нетерпением фанатами бренда и любителями активного образа жизни. Эти часы обещают стать незаменимым аксессуаром для отслеживания физической активности, заботы о здоровье и улучшения общего состояния своих пользователей.