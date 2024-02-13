Автор YouTube-канала Hardware Unboxed протестировал процессор AMD Ryzen 7 5700, представленный в январе вместе с чипами 8000-й серии

Недавно представленный процессор AMD Ryzen 7 5700 оказался объектом серьёзной критики со стороны сообщества энтузиастов и экспертов в области технологий. Несмотря на обещания и ожидания, связанные с этим чипом, тестирование, проведённое каналом Hardware Unboxed на YouTube, выявило ряд несоответствий между заявленными характеристиками и реальной производительностью устройства.

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Процессор Ryzen 7 5700 был анонсирован вместе с другими чипами 8000-й серии в начале января текущего года. С обещанием, что этот процессор будет представлять собой мощное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, многие пользователи ожидали выдающуюся производительность от устройства, особенно учитывая его цену в $175.

Однако, результаты тестирования Hardware Unboxed оказались разочаровывающими. В ходе испытаний выяснилось, что процессор Ryzen 7 5700 уступает по производительности даже более дешёвым моделям в линейке AMD. Например, он проигрывает по среднему значению кадров в игровых сценариях на 16% модели Ryzen 7 5700X, при этом стоит всего на $5 дешевле.

Оказалось, что Ryzen 7 5700 базируется на Ryzen 7 5700G, который, в свою очередь, является производным от мобильного процессора Ryzen 7 5800H. Это привело к урезанию некоторых характеристик, таких как объём кеш-памяти L3, который у Ryzen 7 5700 составляет всего 16 МБ вместо 32 МБ у его X-версии.

Эксперты и энтузиасты высказывают разочарование и недовольство по поводу такого развития событий. Многие утверждают, что такая маркировка и характеристики могут ввести в заблуждение потребителей и оказать негативное воздействие на репутацию компании.

Ситуация с процессором Ryzen 7 5700 подчеркивает важность прозрачности и точного соответствия заявленных характеристик реальным возможностям устройства. Необходимость более тщательной проверки и тестирования продуктов перед их выпуском становится очевидной, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем.