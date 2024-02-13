Помимо оригинальной конструкции, новинка примечательна скоростными характеристиками, а также приличным ресурсом ячеек памяти

Компания Patriot Memory анонсировала выход своего последнего инновационного твердотельного накопителя, Patriot Viper PV553, который обещает привнести новый уровень производительности и надежности в мир хранилищ данных.

реклама

Основной особенностью нового SSD является его активное охлаждение, реализованное с помощью встроенного вентилятора с радиатором, что позволяет значительно повысить эффективность охлаждения на 40% по сравнению с традиционными решениями на рынке. Это особенно важно для пользователей, которые стремятся максимально выжать производительность из своих систем.

Patriot Viper PV553 оснащен 232-слойной памятью Micron 3D TLC NAND и поддерживает интерфейс PCIe Gen 5 x4 (NVMe 2.0), обеспечивая потрясающие скорости чтения и записи до 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с соответственно. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться быстрым доступом к своим данным и запускать приложения с мгновенной реакцией.

Кроме того, накопитель оснащен датчиком температуры, что позволяет кулеру работать автономно без дополнительного программного обеспечения. Производитель также выделяет автоматическую коррекцию ошибок и технологию перераспределения нагрузки, что способствует равномерному износу ячеек памяти и повышает долговечность накопителя.

Patriot Viper PV553 будет доступен в версиях емкостью 1, 2 и 4 ТБ с заявленным ресурсом перезаписи 700, 1400 и 3000 TBW соответственно. Дата начала продаж и цены пока не объявлены, однако ожидается, что новинка найдет своих поклонников среди пользователей, ценящих скорость, надежность и инновационные технологии в хранении данных.