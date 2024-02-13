По данным инсайдера, iPhone SE 4 скопирует внешность ещё не анонсированного iPhone 16

Инсайдеры американской компании Apple продолжают подкидывать интересные детали о предстоящих моделях iPhone, и на этот раз в центре внимания оказался долгожданный iPhone SE 4. По сообщениям источника под псевдонимом MajinBuOfficial, который ранее довольно точно предсказывал ходы компании, новый iPhone SE 4 обещает стать настоящим сюрпризом для поклонников бренда.

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Согласно данным инсайдера, iPhone SE 4 откажется от привычного дизайна своих предшественников и взял за основу внешний облик еще не представленного iPhone 16. Это означает, что будущий "бюджетник" от Apple может предложить пользователю вырез-«островок» в дисплее, тонкие рамки и отказ от видимой кнопки Touch ID. Кроме того, на задней панели смартфона ожидается установка одиночной камеры в вертикально расположенном овальном модуле.

Интересно, что по данным сетевых источников, будущий iPhone 16, за исключением количества камер, может выглядеть примерно так же. Это наводит на мысль о том, что Apple планирует глобально изменить дизайн своих устройств, применяя инновационные решения даже в бюджетном сегменте.

Что касается даты релиза, инсайдер не стал давать точных прогнозов, но отметил, что новинка может быть представлена в 2025 году. Если это произойдет, iPhone SE 4 станет первым представителем своей серии, который унаследует дизайн актуального флагмана бренда, а не одной из моделей прошлых поколений.

Таким образом, будущий iPhone SE 4 обещает стать не просто обновлением линейки, а настоящим прорывом в мире бюджетных смартфонов, предлагая пользователям уникальный дизайн и функциональность по доступной цене. С нетерпением ждем официального анонса и подтверждения всех деталей этого увлекательного проекта от Apple.