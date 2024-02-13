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Nata15
Возможно Samsung всё-таки расширит настройки дисплея Galaxy S24
Samsung недавно заявила, что не планирует исправлять цветопередачу дисплеев новых флагманов. Но похоже, что негативные отзывы пользователей всё же не остались без внимания

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Компания Samsung, в ответ на обратную связь пользователей, анонсировала внесение изменений в цветовые настройки своих смартфонов флагманского уровня. По сообщению известного инсайдера Ice Universe, в будущих обновлениях прошивок появится возможность ручной регулировки насыщенности цветового отображения экрана.

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Вместо традиционной оптимизации режима "Насыщенный" непосредственно в прошивке устройств, Samsung добавит ползунок в меню настроек дисплея, который позволит пользователям самостоятельно настраивать этот параметр изображения. Таким образом, владельцы смартфонов смогут лично подстраивать насыщенность цветов под свои предпочтения и потребности.

Инсайдер не раскрыл конкретной даты выпуска обновления, но отметил, что оно будет доступно "в ближайшем будущем". Ранее Samsung утверждала, что цветовые настройки ее устройств были оптимизированы так, как задумано, изначально. Официальных комментариев относительно введения ручной калибровки насыщенности цветов от компании пока не поступало.

Этот шаг со стороны Samsung представляет собой ответ на отзывы пользователей, демонстрируя гибкость и готовность к удовлетворению потребностей своей аудитории. Ручная регулировка насыщенности цветов обещает стать приветствуемым дополнением к функционалу устройств Samsung, позволяя пользователям наслаждаться более индивидуализированным процессом использования своих смартфонов.

#новости #техника
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