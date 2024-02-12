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Nata15
Авторы Genshin Impact подали в суд на создателей правок
Издатель Genshin и Honkai: Star Rail подал иск в Федеральный суд Канады на авторов, которые создали программы Akebi GC, Acrepi и Genshin XYZ

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Издатель игр Genshin Impact и Honkai: Star Rail, компания HoYoverse, вступила в судебное противостояние с создателями программного обеспечения, позволяющего модифицировать игровой процесс в Genshin Impact. Иск был подан в Федеральный суд Канады против разработчиков утилит Akebi GC, Acrepi и Genshin XYZ, которые предоставляют пользователям возможность вносить изменения в игровой мир, включая увеличение урона, отключение кулдаунов и бесконечное телепортирование.

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Хотя разработчики HoYoverse предупредили авторов программного обеспечения о нарушении авторских прав и требовали убрать свои наработки из общественного доступа, последние не соблюли это требование. В связи с этим HoYoverse решила обратиться за помощью к юристам и привлечь виновных к ответственности.

Одним из интересных аспектов иска является указание компанией HoYoverse на то, что использование читов снижает вероятность того, что пользователи будут совершать внутриигровые покупки. В контексте того, что Genshin Impact доступен бесплатно, наличие читов может серьезно ущемлять финансовые интересы компании, а также создавать необходимость в дополнительных затратах на борьбу с нарушителями.

Всего компания HoYoverse требует взыскать свыше 50 тысяч долларов с создателей читов за ущерб, причиненный их деятельностью. Этот судебный процесс становится еще одним примером того, как разработчики игр борются с недобросовестными игроками в поисках обеспечения честной и справедливой игровой среды для всех участников.

#новости #техника
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