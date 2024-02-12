Аналитическое агентство Canalys опубликовало рейтинг смартфонов по объёму их поставок на рынок в 2023 году

Аналитическое агентство Canalys опубликовало отчет о рынке смартфонов за 2023 год, представивший интересные тенденции в индустрии. Примечательно, что впервые в истории рейтинга на первом месте оказался iPhone версии Pro.

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В соответствии с данными от Canalys, лидером по объему поставок стал iPhone 14 Pro Max, отгруженных на рынок в количестве 34 миллионов экземпляров. На втором месте оказался iPhone 15 Pro Max, с результатом всего на 1 миллион устройств меньше, несмотря на то, что он поступил в продажу только в конце сентября.

Третье и четвертое места заняли базовый iPhone 14 и его Pro-версия, соответственно, с почти одинаковыми результатами в 29 миллионов штук. Пятое место удержал iPhone 13, с объемом поставок в 23 миллиона экземпляров.

Удивительно, что первым смартфоном, не являющимся продукцией Apple, стал Samsung Galaxy A14 4G, занявшим шестое место с объемом поставок в 21 миллион экземпляров. Это указывает на сохранение интереса к бюджетным моделям на рынке.

Данные показывают наметившийся тренд переориентации рынка смартфонов на премиум-сегмент. Появление iPhone 14 Pro Max на первом месте рейтинга является отражением этой тенденции, подчеркивая предпочтение потребителей к более дорогим и функциональным моделям.

Эксперты отмечают, что эта динамика может повлиять на стратегии производителей и дальнейшее развитие рынка, включая более активное внедрение новых технологий и функций в премиальные устройства.



