В сети появились подробности о следующем флагманском смартфоне компании HUAWEI — P70 Pro. Новинка может стать одним из первых устройств под управлением новой операционной системы HarmonyOS NEXT

HUAWEI вновь в центре внимания мобильной индустрии с предстоящим выпуском своего флагманского смартфона - HUAWEI P70 Pro, который обещает стать новым эталоном в мире мобильных технологий.

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Самое заметное усовершенствование P70 Pro - это новая операционная система HarmonyOS NEXT, которая обеспечит пользователей еще более интуитивным и эффективным интерфейсом, а также расширенными возможностями взаимодействия с устройствами HUAWEI.

Дисплей смартфона поражает своим качеством: изогнутый OLED-экран с разрешением QuadHD+, поддержкой динамической частоты обновления до 120 Гц и высокой частотой ШИМ-затемнения до 1440 Гц, обеспечивающей максимальный комфорт для глаз при длительном использовании.

Камера P70 Pro также устанавливает новый стандарт качества: основной сенсор Sony IM989 на 50 Мп, телекамера на 48 Мп с перископическим объективом и оптической стабилизацией, а также ультраширокоугольная камера на 40 Мп, гарантируют потрясающие снимки в любых условиях.

Мощный процессор Kirin 9000S, оперативная память LPPDDR5 и накопитель UFS 3.1 обеспечивают безупречную производительность и быстродействие, а ёмкий аккумулятор на 4750 мАч с поддержкой быстрой зарядки позволит вам оставаться подключенным к миру дольше, чем когда-либо прежде.

Ожидается, что презентация HUAWEI P70 Pro состоится 23 марта, и фанаты ждут с нетерпением, чтобы увидеть, как этот флагманский смартфон изменит стандарты индустрии и принесет новые возможности благодаря HarmonyOS NEXT.