ASUS расширила ассортимент товаров для геймеров конденсаторным микрофоном ROG Carnyx. С ним компания обещает звук профессионального уровня, а сам продукт ориентирован на создателей контента, стримеров и просто геймеров, которым важно качество звука голосовой связи

ASUS продолжает впечатлять игровое сообщество инновационными решениями, представляя свой последний шедевр - микрофон ROG Carnyx. Новинка, предназначенная для профессиональных стримеров, создателей контента и геймеров, для которых качество звука остается на первом месте, и обещает поднять планку звукового комфорта на новый уровень.

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Снабженный 25-миллиметровым конденсаторным капсюлем, ROG Carnyx поддерживает частоту дискретизации до 192 кГц / 24 бит, обеспечивая исключительную четкость и точность передачи голоса. Встроенный поп-фильтр и фильтр верхних частот снижают искажения до минимальных показателей, а металлический амортизатор с эластичным шнуром уменьшает внешние вибрации, гарантируя высокое качество звука даже в самых требовательных условиях.

ROG Carnyx легко подключается через USB разъем и совместим с персональными компьютерами под управлением Windows 10/11 и macOS 10.12/10.13. Возможность использования с штативами и креплениями с резьбой 3/8 дюйма обеспечивает максимальную гибкость в настройке установки. Кнопка быстрого отключения записи и RGB-подсветка с поддержкой ASUS Aura Sync дополняют функционал микрофона, делая его не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром для геймерской станции.

Новый микрофон ASUS ROG Carnyx уже доступен для приобретения по цене 180 долларов. Это надежное и многофункциональное устройство, которое обещает удовлетворить самых взыскательных пользователей своим выдающимся качеством звука и удобством использования.