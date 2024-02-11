Эпоха слияний гигантов продолжается: Disney выкупила долю Epic Games за полтора миллиарда долларов. Компании займутся разработкой совместной социальной вселенной Fortnite

Disney увеличивает свою вовлечённость в индустрию развлечений, объединяясь с одним из крупнейших игровых разработчиков в мире, Epic Games. В сделке, оцененной в $1.5 миллиарда, Disney приобрела долю в Epic Games с целью создания новой совместной вселенной в одной из самых популярных видеоигр на планете - Fortnite.

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Эта новая вселенная, ожидающаяся с нетерпением миллионами геймеров по всему миру, будет представлять собой смесь известных персонажей и миров Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и многих других. Геймеры смогут встретиться в игре с любимыми героями и пережить захватывающие приключения в уникальных сюжетных линиях, созданных совместно Disney и Epic Games.

Представители Disney выразили радость от этого стратегического приобретения, называя его ключевым шагом в развитии компании и входом в мир видеоигр. Этот ход позволит Disney укрепить свое присутствие в сфере развлечений и максимально использовать свой богатый каталог персонажей и миров.

Хотя точные сроки появления нового контента в Fortnite пока не объявлены, стороны заявили, что сотрудничество будет долгосрочным, что дает основание полагать, что игроки будут наслаждаться новыми приключениями на протяжении многих лет.

Это сотрудничество стало еще одним примером растущей тенденции слияния медиа и игровой индустрии, что предлагает геймерам уникальные и захватывающие возможности, а компаниям - новые пути для роста и монетизации.