«Дочка» Xiaomi выпустила доступный блок питания для зарядки смартфонов Apple. Устройство заключено в компактный и лёгкий корпус, при этом обладает выходной мощностью 20 Вт

Компания Cuktech анонсировала выпуск нового блока питания, предназначенного для зарядки смартфонов Apple серии iPhone. Новое устройство, обладающее выходной мощностью 20 Вт, представляет собой компактное и легкое решение, идеально подходящее для повседневного использования.

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Главной особенностью блока питания Cuktech является использование нитрида галлия в его конструкции. Этот материал позволил сделать аксессуар легче и компактнее по сравнению с аналогичными решениями на основе кремния. В результате блок питания Cuktech весит всего лишь 39 грамм, а его размеры составляют 38 х 22,3 х 43 мм, что делает его удобным для переноски и использования в поездках.

Устройство оснащено одним портом USB Type-C и совместимо с широким спектром смартфонов Apple, начиная от моделей iPhone 8 и до новейших iPhone 15. Это делает его универсальным решением для всех владельцев устройств данного бренда.

Одним из главных преимуществ блока питания Cuktech является его доступная цена. Покупатели смогут приобрести данный аксессуар всего за $3, в то время как аналогичные адаптеры от Apple обычно стоят от $21 и выше. Это делает новый продукт компании Cuktech не только привлекательным с точки зрения функциональности, но и доступным для широкого круга пользователей.

Новый блок питания Cuktech представляет собой инновационное решение для зарядки устройств Apple, сочетающее в себе высокую производительность, компактность и доступную цену.