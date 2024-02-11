Согласно объявлению на официальном сайте «Почты России», служба временно прекратила наземную доставку в европейские страны с помощью автомобилей и поездов

На официальном сайте «Почты России» было объявлено о временном прекращении наземной доставки посылок в 24 европейские страны. Согласно сообщению, прекращение связано с бюрократическими сложностями при оформлении отправлений.

реклама

Список стран, для которых приостановлена наземная доставка, включает в себя такие страны, как Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Франция и другие. В то же время авиадоставка продолжается, но стоимость данной услуги значительно выше, а также не все типы посылок подходят для авиатранспортировки.

Представитель «Почты России» уточнил, что проблема временная, и они надеются восстановить наземные доставки в ближайшие два месяца. Пока официальная причина ограничения связана только с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.

Однако, появились предположения о том, что немецкое подразделение компании не успело вовремя перезаключить договоры для оформления доставки наземными способами.

Несмотря на временные неудобства, надеемся, что проблемы будут решены, и наземная доставка в страны Европы будет восстановлена как можно скорее.