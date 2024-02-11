По словам исследователей, прототип аккумулятора может работать на протяжении года без значительной потери ёмкости, при температуре от -75 до +80 °C

Международная группа ученых представила инновационное решение, которое может изменить понимание безопасности литий-ионных аккумуляторов и других типов элементов питания. Опубликованные в журнале Nature результаты исследования указывают на замену стандартного электролита в аккумуляторах на гидрофторэфир 3M Novec 7300, что значительно улучшает пожаробезопасность при сохранении других ключевых характеристик.

реклама

Одной из главных проблем современных аккумуляторов является их склонность к возгоранию при механических повреждениях или коротком замыкании. По словам исследователей, новый электролит не только снижает этот риск, но и обеспечивает стабильную работу аккумулятора при широком диапазоне температур от -75 до +80 °C.





Прототип аккумулятора, использующий гидрофторэфир 3M Novec 7300, продемонстрировал высокую стойкость к коротким замыканиям. Даже после многократных испытаний, включающих пробивание элемента питания гвоздем, не было зафиксировано ни одного случая возгорания.

Кроме того, исследователи отмечают, что даже в случае возгорания аккумулятора новый электролит способен самостоятельно потушить пламя. Этот фактор значительно повышает безопасность использования аккумуляторов в различных устройствах.

Хотя протестированный электролит уже успешно интегрирован в калиево-ионные и литий-ионные аккумуляторы, ученые планируют дальнейшие исследования для его применения в других типах элементов питания.

Вопросы о сроках появления коммерческих продуктов на основе этой технологии остаются открытыми, однако результаты исследования уже вызывают большой интерес в индустрии и могут стать основой для создания более безопасных и надежных энергетических решений в будущем.