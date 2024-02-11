Он обеспечивает грузоподъёмность до 60 кг и будет полезен работникам разных предприятий, профессия которых не позволяет отказаться от ручного труда

TEN group, ведущая компания в группе «ТехноСпарк», объявила о запуске серийного производства собственной разработки - экзоскелета, предназначенного для облегчения физической нагрузки на работников различных отраслей промышленности. Этот новый продукт, представленный в рамках стратегического партнерства с ПАО «ГМК «Норильский никель», обладает впечатляющей грузоподъемностью до 60 кг и разработан с использованием передовых технологий.

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Основная цель разработки данного экзоскелета - обеспечить работникам возможность эффективно перемещать тяжелые грузы без излишних нагрузок на их тело. Специальное конструктивно-технологическое решение, воплощенное в этом устройстве, позволяет оператору практически не чувствовать массы поднятого груза. Это достигается за счет использования специальной лебедки, исключающей прямые мышечные нагрузки на спину, плечи, бедра и икроножные мышцы.

Как отмечает генеральный директор TEN group, Юрий Бочаров, этот экзоскелет разработан с учетом потребностей российского рынка, с оценочным объемом в 20 тысяч штук. Благодаря использованию в основном отечественных компонентов, производство этого инновационного устройства будет устойчиво к воздействию внешних санкций.

Ожидается, что новый экзоскелет найдет применение в различных сферах промышленности, включая службы ремонта техники, где он будет использоваться для перемещения тяжелых валов и агрегатов. Это важный шаг в направлении автоматизации и повышения производительности труда в российской промышленности, отмечают представители компании.

Информация о старте производства этого инновационного устройства вызвала большой интерес у потенциальных заказчиков и представителей промышленного сектора, что свидетельствует о значительном потенциале этого продукта на рынке.