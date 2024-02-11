Китайский регулятор TENAA опубликовал фотографии ещё не анонсированных смартфонов Samsung

Китайский регулятор TENAA поделился фотографиями ещё не анонсированных моделей смартфонов от Samsung, пролив свет на некоторые ключевые характеристики готовящихся к выпуску устройств. Среди них — Samsung Galaxy A35 5G, A55 5G и C55 (Y55 5G), представляющие различные ценовые сегменты и ориентированные на разные аудитории.

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Одной из самых заметных новинок станет Samsung Galaxy A55 5G, обладающий тройной основной камерой, 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 256 ГБ. Фотографии устройства показывают его в новом дизайне с «кнопочным островом», что придает смартфону свежий и современный вид.

В то время как Galaxy A55 5G обращает на себя внимание своими высокими техническими характеристиками, модель Samsung Galaxy C55 (Y55 5G) представляет собой типичную модель бюджетного сегмента. Фотографии этой модели демонстрируют традиционные для Samsung скруглённые грани корпуса, что, вероятно, будет привлекательно для ценово чувствительных потребителей.

Кроме того, в линейке появится Samsung Galaxy A35 5G, который также будет оснащён тройной тыльной камерой. Его дизайн выполнен в более классическом «плоском» стиле, что может заинтересовать тех, кто предпочитает более консервативные решения.

Пока неизвестно, когда и в каких регионах данные модели поступят в продажу, но учитывая их прохождение сертификации, можно ожидать их анонса в ближайшее время. Новые смартфоны Samsung Galaxy A35 5G, A55 5G и C55 (Y55 5G) представляют собой интересные варианты для различных категорий потребителей и, безусловно, привлекут внимание любителей мобильных технологий.