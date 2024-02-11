Вслед за беглым осмотром специалисты iFixit провели комплексную разборку гарнитуры Apple, уделив особое внимание дисплеям micro-OLED, которые считаются её главным козырем. Кроме того, они дали окончательную оценку ремонтопригодности устройства — и она оказалась невысокой

Специалисты по ремонту и разборке электроники из iFixit провели глубокий анализ гарнитуры Apple, включая разборку до мельчайших деталей и оценку её технических характеристик. Особое внимание было уделено экранам micro-OLED, являющимся главным преимуществом данного устройства.

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Экраны Vision Pro у гарнитуры Apple впечатляют своей высокой четкостью изображения. Разрешение экранов достигает 12 078 000 пикселей на площади 6,3 квадратных сантиметра, что эквивалентно 3386 пикселей на дюйм (ppi). Каждая точка имеет размер всего 7,5 микрометра, обеспечивая очень реалистичное отображение изображений. Однако, несмотря на высокое разрешение, эксперты отметили, что фирменные экраны несколько не дотягивают до стандарта 4K, хотя это не влияет на качество изображения.

Еще одним важным показателем является количество пикселей на градус (PPD), характеризующее общий угол обзора. Согласно данным iFixit, Vision Pro обеспечивает 34 PPD, что считается впечатляющим результатом, особенно в сравнении с другими устройствами, например такими как PlayStation VR2, который обеспечивает всего 19 PPD.

Однако несмотря на технические достижения, эксперты iFixit вынесли невысокую оценку ремонтопригодности гарнитуры Apple. По их шкале, устройство получило всего 4 балла из 10 возможных. Это связано с использованием новейших технологий, которые делают ремонт устройства вне официальных сервисных центров крайне сложным и затруднительным процессом.

Несмотря на это, гарнитура Apple продолжает привлекать внимание пользователей своими передовыми технологиями и высоким качеством изображения, но потенциальные покупатели должны учитывать ограничения в возможностях самостоятельного ремонта.