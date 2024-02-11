Техноблогер под ником MajinBuOfficial со ссылкой на источники в отрасли опубликовал новые подробности о характеристиках смартфонов семейства iPhone 16

Инсайдерские данные от техноблогера под ником MajinBuOfficial о новых характеристиках семейства iPhone 16 вызывают интерес среди поклонников технологий. По его сообщению, ожидается значительное увеличение емкости аккумулятора в некоторых моделях, однако одной из версий грозит снижение автономности.

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Согласно представленным данным, базовый iPhone 16 получит увеличение емкости аккумулятора на 6,33%, достигая 3561 мАч в сравнении с предыдущей моделью. Аналогично, модель iPhone 16 Pro получит увеличение на 5,74%, достигнув 4676 мАч. Однако Plus-версия смартфона, по сообщениям, подвергнется «даунгрейду» с уменьшением емкости батареи на 9%, до 4006 мАч.

Интересным моментом является упоминание о флагманской модели iPhone 16 Pro Max, которой также будет присвоена батарея на 4676 мАч. Несмотря на это, ожидается, что форма батареи останется привычной прямоугольной, в отличие от упоминавшейся ранее L-образной.

Причина уменьшения емкости батареи в Plus-версии пока остается неясной и не уточняется в сообщении. Официальная презентация новой линейки iPhone 16 ожидается не позднее октября 2024 года. Ожидается, что она принесет множество новых функций и возможностей, дополненных увеличением емкости АКБ.