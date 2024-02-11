Вслед за инсайдерскими снимками смартфон Redmi A3 засветился на официальных рекламных изображениях

На официальном сайте бренда Redmi появились рекламные изображения смартфона Redmi A3, раскрывающие ключевые характеристики устройства и дату его официальной презентации.

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Согласно опубликованным данным, новинка будет оснащена дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что обещает более плавное и комфортное воспроизведение контента. Кроме того, устройство получит до 6 ГБ оперативной памяти и варианты накопителя до 128 ГБ, что позволит пользователям выбирать наиболее подходящую для них конфигурацию.

Одним из главных преимуществ нового смартфона будет его ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, что обещает долгое время автономной работы без необходимости частой зарядки. Изображения также показывают дизайн тыльной панели устройства с массивным модулем основной камеры, который привлечет любителей фотографии и видеосъемки.

Одним из значимых обновлений стал разъем USB Type-C, заменяющий устаревший micro-USB, что упростит подключение устройства к различным устройствам и зарядным устройствам.

Презентация смартфона Redmi A3 запланирована на 14 февраля, однако цена устройства пока остается неизвестной.