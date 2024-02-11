В преддверии выставки MWC 2024 компания Energizer заявила, что готовит к выпуску новый смартфон

В преддверии одного из самых ожидаемых событий в мире мобильной техники - выставки MWC 2024, компания Energizer внесла важное дополнение в список устройств, которые будут представлены на мероприятии. Они заявили о готовящемся к выпуску смартфоне Energizer P28K, который обещает стать настоящим гигантом в мире мобильных устройств, буквально и фигурально.

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Одним из ключевых элементов новинки стала его батарея - нечто впечатляющее в мире смартфонов. Energizer P28K будет обладать аккумулятором на 28 000 мАч, что, безусловно, ставит этот аппарат вне конкуренции по емкости батареи. Этот шаг подчеркивает стремление компании к предложению продуктов, способных долгое время удовлетворять потребности пользователей без необходимости постоянной подзарядки.

Хотя информация о других характеристиках смартфона ограничена, официальный тизер предоставил несколько ключевых деталей. Устройство будет оснащено 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Кроме того, ожидается тройная тыльная камера с датчиками на 60, 20 и 20 Мп, что подразумевает возможность высококачественной фото- и видеосъемки.

Не стоит забывать, что Energizer уже имеет опыт в производстве смартфонов, а также успешно выпускает кнопочные модели. Техническую поддержку для продукции под брендом Energizer обеспечивает компания Avenir Telecom.

Презентация Energizer P28K запланирована на выставке MWC 2024, которая пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля. Этот анонс обещает привлечь внимание общественности и занять достойное место среди инновационных устройств на рынке мобильных технологий.