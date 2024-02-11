Долгожданная Cities: Skylines 2 оказалась неоднозначной игрой: разработчики почему-то решили выпустить её в кошмарном техническом состоянии почти без оптимизации

В конце 2023 года вышла долгожданная игра Cities: Skylines 2 от издательства Paradox Interactive. Однако радость геймеров была омрачена техническими проблемами и недостаточной оптимизацией, что вызвало неоднозначную реакцию сообщества.

реклама

Хотя игра разошлась тиражом свыше миллиона копий, представители издательства высказались о том, что она не оправдала ожиданий геймеров. В отчете Paradox Interactive подчеркнули, что они будут усердно работать над улучшением качества игры и обещают регулярные патчи для исправления выявленных проблем.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись игроки, надежда на улучшение не угасает. Paradox Interactive остается на позиции мощной поддержки своих игр, и обещает продолжить внимательно слушать обратную связь сообщества. Однако отметим, что студия Colossal Order, разработчик игры, заявила о намерении прекратить общение с токсичными фанатами.

Таким образом, несмотря на некоторые недочеты, сообщество готово дать шанс Cities: Skylines 2 на исправление ситуации и наслаждаться градостроительным процессом в будущем.