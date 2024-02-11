Компания AyaNeo анонсировала флагманскую портативную игровую консоль Pocket S

AyaNeo, ведущий производитель портативных игровых устройств, официально объявил о выходе своей новейшей модели - AyaNeo Pocket S. Это компактное игровое устройство обещает стать идеальным компаньоном для геймеров, жаждущих высокой производительности и портативности.

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Одной из ключевых особенностей AyaNeo Pocket S является внедрение мощного процессора Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, что обеспечивает плавный запуск игр и множество функциональных возможностей. С этим процессором и 16 ГБ оперативной памяти игроки получат высокую производительность и возможность запуска самых требовательных игр.

Консоль также порадует своих пользователей стильным и прочным металлическим корпусом толщиной 14 мм и 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей и охватом 120% цветового пространства sRGB. Максимальная яркость дисплея составляет 400 нит, что обеспечит качественное изображение в любых условиях освещения.

Ожидается, что AyaNeo Pocket S будет работать на базе операционной системы Android, что позволит пользователю наслаждаться широким спектром приложений и игр из магазина Google Play.

В дополнение к вышеуказанным характеристикам, AyaNeo Pocket S будет оснащена 1 ТБ внутренней памяти, стиками на базе датчиков Холла, а также активной системой охлаждения с испарительной камерой. Не менее важным является наличие предустановленного специального программного обеспечения, позволяющего пользователям настраивать сенсорные кнопки по своему вкусу.

Подробности о прочих характеристиках и цене AyaNeo Pocket S будут объявлены позднее. Старт продаж данной консоли запланирован на апрель 2024 года.