Компания TCL объявила о готовящемся старте продаж недорогого смартфона TCL 505 и раскрыла его подробные технические характеристики

Крупный производитель электроники, TCL, подтвердил свои планы по выпуску нового смартфона TCL 505, обещая улучшенный комфорт использования благодаря новым технологиям.

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Одной из ключевых особенностей устройства станет его дисплей. TCL 505 будет оснащён IPS-дисплеем с диагональю 6,75 дюйма и разрешением HD+, обеспечивая яркое и чёткое изображение для пользователей. Однако, то, что делает этот смартфон по-настоящему интересным, это антибликовое покрытие и специальная технология оптимизации изображения под названием NXTVISION. Эти инновации обещают фильтрацию вредного синего света, снижение бликов и улучшение цветопередачи, что сделает использование устройства более комфортным в любых условиях освещения.

Что касается внутренних компонентов, TCL 505 будет работать на базе мобильной платформы MediaTek Helio G36 и будет оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Это обеспечит плавную работу приложений и достаточно места для хранения файлов и медиаконтента.

Камера устройства также заслуживает внимания. Состав тыльной камеры включает 50-мегапиксельный основной сенсор и датчик глубины резкости на 2 Мп, обеспечивая возможность создания качественных снимков. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Операционная система Android 14 будет управлять работой устройства, обеспечивая пользователю доступ к широкому спектру приложений и сервисов.

Кроме того, TCL 505 будет доступен в двух цветовых вариантах корпуса: синем и сером. Цена смартфона пока не была объявлена, но ожидается, что она будет доступной для широкого круга потребителей. Старт продаж нового смартфона TCL 505 будет объявлен в ближайшее время.