Когда Nintendo впервые представила Switch в 2016-м, мало кто подозревал, насколько успешной окажется эта нестандартная консоль

Седьмой год подряд Nintendo Switch удивляет мир своими непрекращающимися успехами. В свежем финансовом отчете японской корпорации отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2023 года было продано впечатляющее количество гибридных приставок - 139,36 миллиона единиц. Только за последний квартал было реализовано 6,9 миллиона консолей.

реклама

Однако успех Nintendo Switch не ограничивается только продажами консолей. Впечатляющие цифры также наблюдаются в области продаж видеоигр. За отчетный период было продано 66,87 миллиона копий различных игровых тайтлов для консоли. Игра Super Mario Wonder побила рекорды быстрой продажи, разойдясь тиражом в 11,96 миллиона экземпляров.

Однако самым успешным эксклюзивом для Nintendo Switch остается Mario Kart 8 Deluxe, общий тираж которого составил ошеломляющие 60,58 миллионов копий. На втором и третьем местах в топе продаж релизов уверенно удерживаются Animal Crossing: New Horizons с результатом в 44,79 миллиона и Super Smash Bros. Ultimate с 33,67 миллиона проданных копий.

Nintendo Switch продолжает демонстрировать свою привлекательность как для игроков, так и для разработчиков игр. Его инновационный подход к геймингу и широкий каталог игр позволяют ему удерживать лидерские позиции на рынке игровых консолей.