Google объявила о пилотном запуске новой функции сервиса Play Protect

Google объявила о важном пилотном запуске новой функции для своего сервиса Play Protect, направленном на борьбу с мошенничеством в мобильных приложениях. Теперь Play Protect будет не только обнаруживать вредоносное программное обеспечение, но и реагировать на подозрительные запросы разрешений, запрашиваемые при установке мобильных приложений.

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По словам разработчиков, это нововведение призвано помочь предотвратить установку мошеннических приложений, цель которых - кража денег у пользователей. После обновления устройство будет блокировать установку APK-файлов, запрашивающих избыточные разрешения на доступ к конфиденциальным данным, таким как RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications и Accessibility. Эти разрешения могут позволить приложениям читать и получать SMS с уведомлениями, а также считывать информацию с экрана.

Основная цель новой функции - помочь пользователям избежать случаев мошенничества, включая ситуации, когда приложения перехватывают одноразовые коды от банков и передают их злоумышленникам. Критерии, по которым приложение будет считаться подозрительным, описаны в документации для разработчиков.

Поначалу новая функция будет доступна для пользователей в Сингапуре, а затем планируется ее развертывание и в других регионах. Основываясь на анализе основных вредоносных программ, Google сообщила, что более 95% установок мошеннического программного обеспечения происходят через загруженные из интернета приложения.

Новая функция Play Protect представляет собой важный шаг в направлении усиления безопасности мобильных устройств и защиты личных данных пользователей. Ее запуск отражает стремление Google к постоянному совершенствованию мер безопасности в цифровой экосистеме.