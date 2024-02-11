Банк России опубликовал результаты проведённого опроса среди россиян, определив среднестатистического человека, который становится жертвой кибермошенников

По последним данным, опубликованным Банком России, жители России становятся все более уязвимыми перед угрозой кибермошенничества. Опрос, проведенный среди более чем 395 тысяч человек, выявил портрет среднестатистической жертвы мошенников и показал распространенность таких случаев в 2023 году.

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Согласно результатам опроса, в прошлом году 4 из 10 россиян столкнулись с различными формами финансового мошенничества, а 10% опрошенных лишились своих денежных средств. Статистика также показала, что в 2023 году произошел явный перевес в пользу женщин среди жертв мошенничества - 55,5% против 44,5%.

Большинство пострадавших от кибермошенников находятся в возрастных категориях от 25 до 44 лет (37,8%) и от 45 до 64 лет (28,4%). По данным опроса, 75,4% случаев мошенничества зарегистрированы среди горожан. Кроме того, жертвами афер чаще становятся люди со средним образованием и средним уровнем дохода.

Наиболее распространенными методами мошенничества оказались телефонные звонки или SMS (54%), мессенджеры (22,5%) и социальные сети (9,8%). Под влиянием обмана люди чаще всего переводят деньги (15,3%), сообщают коды из сообщений (15,3%) и предоставляют данные банковских карт (14,8%). По данным опроса, сумма потерь редко превышает 20 тысяч рублей и только треть пострадавших обращается в свой банк с заявлением.

Эти новые данные подчеркивают необходимость повышения осведомленности среди населения о методах мошенничества и укрепления защиты личной информации. Будьте бдительны и остерегайтесь подозрительных запросов или предложений, особенно при общении по телефону или через интернет.