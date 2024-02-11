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По последним данным, опубликованным Банком России, жители России становятся все более уязвимыми перед угрозой кибермошенничества. Опрос, проведенный среди более чем 395 тысяч человек, выявил портрет среднестатистической жертвы мошенников и показал распространенность таких случаев в 2023 году.
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Согласно результатам опроса, в прошлом году 4 из 10 россиян столкнулись с различными формами финансового мошенничества, а 10% опрошенных лишились своих денежных средств. Статистика также показала, что в 2023 году произошел явный перевес в пользу женщин среди жертв мошенничества - 55,5% против 44,5%.
Большинство пострадавших от кибермошенников находятся в возрастных категориях от 25 до 44 лет (37,8%) и от 45 до 64 лет (28,4%). По данным опроса, 75,4% случаев мошенничества зарегистрированы среди горожан. Кроме того, жертвами афер чаще становятся люди со средним образованием и средним уровнем дохода.
Наиболее распространенными методами мошенничества оказались телефонные звонки или SMS (54%), мессенджеры (22,5%) и социальные сети (9,8%). Под влиянием обмана люди чаще всего переводят деньги (15,3%), сообщают коды из сообщений (15,3%) и предоставляют данные банковских карт (14,8%). По данным опроса, сумма потерь редко превышает 20 тысяч рублей и только треть пострадавших обращается в свой банк с заявлением.
Эти новые данные подчеркивают необходимость повышения осведомленности среди населения о методах мошенничества и укрепления защиты личной информации. Будьте бдительны и остерегайтесь подозрительных запросов или предложений, особенно при общении по телефону или через интернет.