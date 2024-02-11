На сей раз, похоже, Ubisoft твёрдо вознамерилась выпустить Skull & Bones после шести переносов: компания опубликовала релизный трейлер, возвещающий о том, что игра уже на пороге

После многочисленных переносов даты релиза, компания Ubisoft, наконец, представила релизный трейлер своей долгожданной игры Skull & Bones. Однако, вместо радостных восторгов фанатов, видеоролик вызвал волну негодования.

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Согласно данным YouTube, трейлер набрал более 2,9 тысячи дизлайков по сравнению с 1,9 тысячи лайков. Геймеры выразили свою разочарованность исключительно негативными комментариями.





Одной из основных жалоб стала неувязка между ожиданиями и представленным материалом. Многие игроки, долгие годы ждавшие выхода пиратского экшена, выразили разочарование в продолжительном ожидании и сомневаются в качестве конечного продукта. Некоторые отметили, что музыкальное сопровождение, выбранное для трейлера, не соответствует эпохе парусников, что лишь усилило ощущение дистанции между игрой и её историческим контекстом.

Отдельные критики высмеяли выбор музыкального сопровождения, называя его неподходящим и далеким от тематики игры. Отмечается также, что представленные в трейлере сцены боя на кораблях напоминают не морские баталии, а скорее стрельбу из лазеров.

Некоторые участники закрытого бета-тестирования поделились своими впечатлениями, отметив ограниченность геймплея и быстрое наступление скуки в процессе игры.

Несмотря на негативные отзывы, Ubisoft пока не прокомментировала критику. Однако, судя по реакции игрового сообщества, на компанию ожидает нелёгкая задача по убеждению фанатов в качестве своего продукта перед официальным выпуском.