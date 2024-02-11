Со старта продаж Apple Vision Pro не прошло и недели, а в сети уже есть масса видео, где люди используют эту гарнитуру в публичных местах. Вот только это далеко не лучшая затея

С момента выпуска Apple Vision Pro прошло всего несколько недель, но уже возникло беспокойство из-за потенциальных опасностей, связанных с использованием этой гарнитуры в публичных местах. Видеозаписи, появившиеся в сети, демонстрируют людей, использующих Apple Vision Pro в различных сценариях, вызывающих вопросы о безопасности и отвлечении.

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Один из пользователей, Гаку Симидзу из японской компании Meson, поделился своим опытом использования гарнитуры. Во время прогулки по офису он внезапно столкнулся с огромным белым окном перед своими глазами - уведомлением о подключении к бесплатному Wi-Fi. Это вызвало ошарашенность у пользователя и подняло вопросы о том, как подобные уведомления могут повлиять на безопасность при использовании гарнитуры на улице или за рулём автомобиля.

Министр транспорта США Пит Буттиджич также отреагировал на видеозаписи, демонстрирующие водителей, использующих Apple Vision Pro за рулём. В одном из видео человек, находясь за рулём Tesla Cybertruck, активно махает руками к гарнитуре вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге. Буттиджич подчеркнул, что все современные системы помощи водителю требуют постоянного контроля и внимания со стороны водителя.

В свете этих событий вопросы о безопасном использовании Apple Vision Pro в публичных местах становятся все более актуальными. Компания Apple пока не прокомментировала эти обсуждения, но общественность ожидает дальнейших шагов и рекомендаций по использованию гарнитуры с учетом возможных рисков для безопасности.