Компания Alat будет создана при поддержке Фонда государственных инвестиций, а её капитал составит 100 000 000 000 долларов, что в разы больше инвестиций в полупроводники любой из стран мира

Саудовская Аравия готовится к совершенно новой эпохе инноваций и технологических достижений с запуском компании Alat под руководством наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Этот амбициозный проект, официально объявленный в начале этого месяца, получил огромную поддержку и инвестиции, которые обещают сделать Саудовскую Аравию мировым лидером в сфере полупроводниковых технологий.

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Под руководством наследного принца и с поддержкой Фонда государственных инвестиций, компания Alat стартует с капиталом в размере 100 миллиардов долларов, что делает её одним из самых крупных игроков в отрасли. На пост главы компании назначен бывший президент Dell Technologies в Азиатско-Тихоокеанском регионе Амит Мидха, который уже подтвердил свою готовность взять на себя эту ответственную роль.

По оценкам, компания создаст более 39 000 рабочих мест в Саудовской Аравии к 2030 году и сгенерирует значительный вклад в ВВП страны, превышающий 9 миллиардов долларов. Ожидается, что Alat станет ключевым игроком в сфере производства роботизированных систем, связи, компьютеров, цифровых развлекательных продуктов и тяжелой техники.

Полноценный анонс о запуске компании Alat запланирован на 20 февраля, и мировое сообщество с нетерпением ждет дальнейших подробностей о этом уникальном проекте, который обещает изменить мировую технологическую картину и привести к новым высотам достижений в сфере полупроводников и других инновационных технологий.